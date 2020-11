Justice League, ma quali 4 minuti: il film di Snyder avrà quasi 3 ore di scene inedite!

Zack Snyder aveva anticipato che le riprese aggiuntive di Justice League attualmente in corso avrebbero garantito alla versione estesa del cinecomic solo quattro minuti di scene in più rispetto al montaggio originale, ma bisogna tener conto delle differenze col montaggio di Joss Whedon.

Come precisato in una nuova chiacchierata su Vero per decifrare inquadratura per inquadratura il nuovo trailer di Justice League, infatti, il regista ha dichiarato: "Sono entusiasta che voi ragazzi vediate l'enorme quantità di roba che arriverà nel 2021 su HBO Max. Non bisogna dimenticare che probabilmente ci saranno oltre due ore e mezza di scene mai viste prima in questo film, suppongo. Qualcosa del genere. Quindi sarà divertente per tutti provare a vedere Justice League per la prima volta".

Naturalmente il riferimento è alle numerose scene tagliate da Joss Whedon e Warner Bros. in preparazione alla versione del 2017 di Justice League, arrivata nei cinema con una durata di poco meno di due ore. E' vero che le riprese aggiuntive attualmente in corso hanno aggiunto solo quattro minuti, come ha dichiarato lo stesso Snyder, ma i fan a quanto pare si ritroveranno circa due ore e mezza di sequenze mai viste prima, girate nel 2016 e poi scartate per il montaggio che tutti conoscono.

Ricordiamo infatti che Zack Snyder's Justice League avrà una durata di quattro ore e non conterrà neanche una scena riscritta e girata da Joss Whedon, su HBO Max sarà disponibile in una versione da 'mini-serie in quattro episodi da un'ora ciascuno' ma probabilmente verrà confezionata anche una versione unica, nonché un montaggio in bianco e nero.