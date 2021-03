Justice League 2 e 3, un leak svela i piani originali di Zack Snyder per i sequel!

In attesa di mettere gli occhi sulla Snyder Cut di Justice League, sono stati leakati in rete i presunti piani originali del regista per il secondo e il terzo capitolo del crossover, i quali avrebbe coinvolto la Legion of Doom anticipata anche dopo i titoli di coda della versione cinematografica.

Stando agli storyboard emersi su Twitter, che ora sono stati prontamente rimossi, il sequel avrebbe visto Lex Luthor reclutare antagonisti dei film precedenti quali Dr. Poison (Wonder Woman), Black Manta e Ocean Master (Aquaman), ma anche Captain Cold e l'Enigmista, che a quel punto sarebbero già stati introdotti rispettivamente negli originali The Flash e The Batman.

Ecco alcuni dettagli raccolti da CBR: l'Enigmista avrebbe risolto l'Equazione dell'Anti-vita per poi togliersi la vita di fronte a Batman. Più avanti nella trama, Ocean Master e Black Manta avrebbe uccido Aquaman ad Atlantide, mentre Wonder Woman sarebbe morta per mano del Dr. Poison a Themyscira. Nel frattempo, Captain Cold avrebbe affrontato Flash e Cyborg a Central City, riuscendo a strappare la metà inferiore del corpo del personaggio di Ray Fisher. Verso il finale Luthor sarebbe stato ucciso dai raggi laser sparati da Superman, quest'ultimo sotto il controllo di Darkseid, ma tutti questi eventi sarebbe stati annullati da Flash e il suo viaggio indietro nel tempo in Justice League 3.

Cosa ne pensate dei piani originali di Snyder? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che la Snyder Cut debutterà in digitale il prossimo 19 marzo. Intanto, vi lasciamo al trailer di Justice League dedicato a Superman.