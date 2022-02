Just Watch Me, Gerard Butler star del film scritto dal creatore di John Wick

L'autore di John Wick, Derek Kolstad, lavorerà allo script di Just Watch Me, il nuovo film con protagonista Gerard Butler. Al progetto lavorerà anche l'autore di Dexter, Jeff Lindsay. Si tratta di un periodo particolarmente florido per Butler, che ora aggiunge un altro tassello al suo imminente futuro sul grande schermo.

Basato su un romanzo di Lindsay, Just Watch Me racconta la storia di un uomo, Riley Wolfe, un abile ladro trasformista che deruba soltanto lo 0,1 % della popolazione, ovvero i ricchi e i benestanti. Wolfe decide di unire le forze con la falsaria Monique e un team di ladri per compiere un furto davvero storico.

Se volete scoprire maggiori dettagli sulla sua carriera, leggete il nostro approfondimento sulle migliori performance di Gerard Butler.



Derek Kolstad è attualmente impegnato nella scrittura di Just Watch Me e le riprese potrebbero iniziare entro fine anno.

Ecco le sue dichiarazioni sul progetto:"Essendo un amico e un fan di Jeff Lindsay, sono entusiasta nel poter portare Just Watch Me sul grande schermo. Non vedo l'ora di vedere Gerard Butler portare in vita il personaggio di Riley Wolfe con l'incredibile team di Dylan Russell, Scott Steindorff, Alan Siegel, Raven e Sculptor Media".



In attesa di iniziare il set di Just Watch Me, Gerard Butler sarà impegnato nelle riprese di Den of Thieves 2: Pantera, sequel di Nella tana dei lupi.