Just Dance: si lavora alla versione cinematografica del videogame Ubisoft

ScreenGems ha acquisito i diritti cinematografici per un film basato sul videogame della Ubisoft, Just Dance. Ubisoft Film and Television e Olive Bridge Entertainment produrranno il progetto. Il franchise Just Dance è presentato come il videogioco musicale più venduto di tutti i tempi, con oltre 120 milioni di videogiocatori in tutto il mondo.

Nel suo decimo anniversario (il videogame venne lanciato sul mercato per la prima volta nel 2009), Just Dance comprende brani di Shakira, Pharrell Williams, Alicia Keys, Camila Cabello, The Chainsmokers, Jennifer Lopez e Calvin Harris, ed è disponibile in dodici titoli per svariate console di gioco.

Molto simile a Dance Dance Revolution, Just Dance si differenzia dalla modalità di gioco, visto che i partecipanti devono imitare ogni mossa del ballerino sullo schermo per poter guadagnare i punti e vincere.

Just Dance venne messo in commercio per la prima volta il 17 gennaio 2009 negli Stati Uniti, arrivando dieci giorni dopo anche sul mercato europeo.

La versione italiana è stata sviluppata da Ubisoft Milano, sussidiaria del gruppo Ubisoft. Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli sul progetto che potrebbe entrare in produzione già nei prossimi mesi. Il successo di Just Dance è stato talmente enorme e diffuso che sono stati prodotti più di dieci capitoli del franchise con l'ultimo, il dodicesimo, annunciato solamente qualche mese fa e uscito sul mercato nel mese di ottobre.