Just Cause, grosse novità per i fan in arrivo dal film live-action sul celebre videogame!

Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli su Just Cause, adattamento cinematografico della celebre saga di videogame che come precedentemente riportato sarà scritto dagli autori di John Wick.

E' stato confermato, infatti, che Mike Dowse è stato assunto come regista per il progetto. In precedenza era stato confermato che la sceneggiatura sarà firmata da Derek Kolstad, autore del franchise di John Wick e anche dell'attesissima serie tv Falcon & The Winter Soldier, prima fatica televisiva per legata al Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios e in arrivo prossimamente sul servizio di streaming on demand Disney+.

Il film di Just Cause sarà prodotto da Robert Kulzer della Constantin Film, da Adrian Askarieh della Prime Universe Film e ovviamente da Square Enix, produttrice del franchise di videogame. La serie di videogiochi si è sviluppata in un totale di quattro capitoli, tutti e quattro incentrati sulla figura di Rico Rodriguez, un mercenario che ha combattuto contro varie organizzazioni criminali in diversi paesi del terzo mondo. La prima puntata del gioco, Just Cause, lo vide combattere contro un gruppo noto come The Black Hand, e prese il suo titolo dalla versa invasione di Panama conosciuta col nome in codice "Operation Just Cause".

L'ultima uscita, Just Cause 4, è stata rilasciata nel dicembre del 2018 e ha venduto oltre 35 milioni di copie in tutto il mondo.