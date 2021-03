Just Cause, Derek Kolstad: il film sarà come un incontro tra James Bond e Indiana Jones

Grande giornata oggi per gli amanti dei videogame: dopo le notizie sul nuovo film di Resident Evil e gli importanti aggiornamenti sulla serie tv di The Last of Us, emergono anche nuovi dettagli sull'adattamento cinematografico di Just Cause.

In una nuova intervista con Collider, lo sceneggiatore e co-creatore di John Wick Derek Kolstad ha spiegato il suo approccio al film di Just Cause, descrivendo il protagonista Rico Rodriguez come un mix tra James Bond e Indiana Jones.

Kolstad, non sta autore della sceneggiatura dell'adattamento ma anche produttore con Constantin Film e la Prime Universe di Adrian Askarieh, ha scelto Michael Dowse per la regia e anticipato che nelle "prossime due settimane ci sarà un annuncio di casting e forniremo ulteriori aggiornamenti sullo stato dei lavori."

Lo sceneggiatore ha anche aggiunto: "Quello che mi piace di Just Cause è che, un sacco di volte, quando adatti le storie di un videogioco o non hai abbastanza materiale da adattare o nei hai troppo. Con questa serie invece guardi il trailer di Just Cause 4 e dici: 'Okay, ho capito: mettiamoci a lavoro!'".

Infine, Kolstad ha dichiarato che il team creativo è molto soddisfatto della sceneggiatura, ma che "ad essere onesti, tutto potrebbe cambiare nelle prossime due settimane a causa di alcuni elementi riguardanti il ​​casting, i tempi di produzione e cose di questo genere. Dowse mi ha fatto sapere quello che vuole girare del copione, ma sapete come vanno queste cose: non appena inizia ad assumere, le persone iniziano a proporre idee e allora le cose si evolvono. Ma il nucleo del progetto è pronto, e ci sono elementi e altre cose strutturali che semplicemente non cambieranno perché ci piacciono troppo".