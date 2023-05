Juror No. 2, Kiefer Sutherland sarà la star del nuovo film di Clint Eastwood

Clint Eastwood ha trovato una nuova star per il suo prossimo film. The Hollywood Reporter ha annunciato che Kiefer Sutherland è stato scelto per recitare in Juror No. 2, il lungometraggio a cui il regista sta lavorando per Warner Bros. Per il protagonista di 24 è la prima esperienza su un set diretto da Eastwood.

Sutherland dovrebbe interpretare uno sponsor degli Alcolisti Anonimi per il personaggio di Justin Kemp, interpretato da Nicholas Hoult. Nel cast del film ci saranno anche Toni Collette e Zoey Deutch.



Conosciuto soprattutto per la sua carriera da protagonista di serie tv, Kiefer Sutherland è uno dei veterani di Hollywood, industria nella quale è entrato giovanissimo seguendo le orme del padre, Donald Sutherland.

Dopo aver trovato grande successo interpretando Jack Bauer in 24, Sutherland è tornato sul piccolo schermo di recente con la serie Paramount+ Rabbit Hole.



Juror No. 2 di Clint Eastwood è descritto come "un legal thriller che si svolge durante un processo di omicidio, con il film che segue un giurato (Hoult) che scopre di aver probabilmente causato la morte della vittima. Il giurato deve quindi decidere se manipolare la giuria per salvarsi o rivelare la verità e costituirsi. Il pubblico ministero dovrebbe essere interpretato da Collette".



La sceneggiatura è scritta da Jonathan Abrams, e Eastwood produrrà il film con Adam Goodman, Tim Moore, Jessica Meier e Matt Skiena. Sul nostro sito potete leggere la recensione di Cry Macho, l'ultimo film diretto da Eastwood.



Vi terremo aggiornati su ulteriori novità che riguardano il prossimo atteso progetto di Clint Eastwood.