Juror #2, quando uscirà il nuovo film di Clint Eastwood? Abbiamo una data

Quando uscirà Juror #2, il nuovo film di Clint Eastwood? Tramite la sua pagina sul social network X, il team dietro al regista ha reso noti i piani di distribuzione dell'atteso lungometraggio.

A quanto pare le riprese di Juror #2 sono ufficialmente terminate in queste settimane in Georgia, e l'account X ufficiale del leggendario regista nelle scorse ore ha affermato che la produzione prevede un'uscita autunnale per il titolo, prodotto dalla Warner Bros e interpretato da Toni Collette, Nicholas Hoult, Kiefer Sutherland e Zoey Deutch: nel posto vengono citati la fine di settembre e l'inizio di novembre, una finestra temporale abbastanza ristretta che potrebbe darci un'idea piuttosto precisa di quando uscirà Juror #2.

In attesa di ulteriori informazioni, ricordiamo che Juror 2 è ambientato durante un processo per omicidio e ha come protagonista uno dei giurati: nel corso del processo, il nostro 'eroe' si renderà conto di aver ucciso la vittima in un incidente di guida, e dovrà cerca di salvare l'imputato alla sbarra, che lui sa essere innocente, ma allo stesso tempo dovrà trovare un modo per farlo senza auto-incriminarsi.

Nel cast, oltre ai nomi già citati, ci sarà anche JK Simmons, attore premio Oscar per Whiplash di Damien Chazelle e indimenticabile interprete di JJ Jameson, il giornalista ed editore arcinemico di Spider-Man nel mondo Marvel.