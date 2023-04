Juror #2, tutti i dettagli sull'ultimo film della carriera di Clint Eastwood

Dopo l'annuncio dell'ultimo film della carriera di Clint Eastwood, emergono sempre nuovi dettagli su Juror #2, il quarantesimo lungometraggio del regista di Brivido nella notte, Gli spietati, Million Dollar Baby e altre celebri pellicole.

Ambientata nell'aula di un processo per omicidio, la storia sarà incentrata su uno dei due giurati e sulla sua consapevolezza di aver ucciso la vittima in un'incidente stradale. Si vocifera che a recitare nel film saranno Nicholas Hoult e Toni Collette: se così dovesse accadere, il primo interpreterebbe il giurato, mentre il secondo l'avvocato. Warner Bros. curerà di nuovo la distribuzione in sala.

Hoult viene ricordato per svariati prodotti cinematografici (About a Boy - Un ragazzo, X-Men - L'inizio, The Menu, oltre al prossimo Renfield) e televisivi (Skins, Il commissario Wallander, The Great). Altrettanto florida è la carriera di Collette, che viene ricordata soprattutto per il ruolo di Lynn Sear in The Sixth Sense - Il sesto senso (per il quale ha ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista, a cui si aggiungono due Emmy e due Golden Globes).

Ci auguriamo che Juror #2 riscuoterà più successo di Cry Macho - Ritorno a casa, l'ultima produzione di Eastwood: il film, infatti, ha incassato "soltanto" 16 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 33 milioni. I pareri della critica sono stati tiepidi: 58% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, un punteggio di 58/100 su Metacritic, mentre la stessa Warner Bros.si è sentita in debito col regista a causa del loro rapporto di oltre 50 anni. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Cry Macho.