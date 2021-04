Jurnee Smollett in trend su Twitter: i fan vogliono lo spin-off su Black Canary

La Warner sta preparando i suoi piani per espandere il suo universo cinematografico DC non solo al cinema ma anche con delle serie su HBO Max. La prima sarà quella dedicata a Pacemaker con John Cena, serie spin-off di The Suicide Squad di James Gunn e creata sempre da quest'ultimo. Adesso però i fan chiedono una serie su Black Canary!

Nella giornata di mercoledì infatti i fan hanno cominciato a chiedere alla Warner i loro spin-off potenziali preferiti che potrebbero approdare su HBO o HBO Max prossimamente, e questi si sono soffermati in particolare sulla Black Canary di Jurnee Smollett, personaggio comparso per la prima volta in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, l'ultimo film del DC Extended Universe uscito al cinema all'inizio del 2020 prima della chiusura globale delle sale per la pandemia.

I fan di Dinah Lance hanno infatti cominciato ad usare l'hashtag #BlackCanaryHBOSeries facendolo rapidamente schizzare in cima alle tendenze di Twitter. Non è la prima volta che i fan chiedono una serie con Jurnee Smollett, con la stessa attrice che in precedenza aveva sostenuto questa stessa campagna mediatica. "Non è un segreto che io abbia amato tantissimo interpretare Black Canary e mi sento onorata di aver ricoperto quel ruolo. Se ne avessi l'opportunità la interpreterei ancora molto volentieri".

In una recente intervista, Cathy Yan aveva lamentato poca libertà nel montaggio di Birds of Prey, aspetto su cui avrebbe voluto un maggior controllo: "Mi sarebbe piaciuto avere più libertà in fase di montaggio per Birds of Prey. Ma ormai è andata così. Non so se esista una Cathy Yan cut da qualche parte, ma penso che questa sia una cosa che riguardi qualunque regista, perché tutti noi vorremmo poterci esprimere al meglio per quanto possibile. Vorremmo tutti che quanto vediamo sullo schermo combaci con quanto avevamo in mente".