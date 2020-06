Jurassick Park: l'esilarante Wayne Knight armato di Barbasol diventa un action figure

Nonostante la totale inesattezza dei dinosauri di Steven Spielberg e l'errore madornale dei Velociraptor di Jurassic Park, la pellicola è tra le più amate del regista e ad omaggiarla arriva un nuovo set di action figure con protagonista Wayne Knight.

In calce potrete visionare una ricchissima galleria delle nuove statuine realizzate dalla Mattel, grazie alle quali potrete avere un goffo Dennis Nedry tutto per voi: a rendere speciale la nuova linea di action figure sarà la specialissima schiuma da barba Barbasol, marchio realmente esistente negli Stati Uniti e reso famoso anche grazie a Jurassic Park.

Nel primo film del franchise giurassico Nedry trafugava embrioni di dinosauri dai laboratori InGen di John Hammond, il milionario creatore del letale parco a tema. Il responsabile dei sistemi informatici di Isla Nublar viene infatti corrotto per $1,5 milioni da una società concorrente che vuole entrare in possesso del DNA di ben 15 specie di dinosauri presenti sull'isola.

La statuina di Dennis Nedry è alta poco più di 15 cm e l'articolo è già preordinabile sul sito della Entertainment Earth al prezzo di circa 24 euro. L'altro set, sempre visionabile in galleria, è una riproduzione in scala di un adorabile esemplare di Dilofosauro: entrambi saranno disponibili dal prossimo luglio.

Attualmente è in lavorazione il sesto capitolo del franchise: per tutti gli ultimi aggiornamenti scoprite i nuovi ibridi che vedremo in Jurassic World: Dominion.