Jurassic World: la Universal svilupperà uno show dal vivo per tutti i fan nel 2019

Universal Brand Development e Feld Entertainment hanno ufficialmente annunciato di essere al lavoro per sviluppare un live show ispirato al mondo dei dinosauri del franchise di. Prima del tour che toccherà luoghi sparsi in tutto il mondo, verranno organizzati due spettacoli in programma per il 2019 negli Stati Uniti.

La struttura dello show dovrebbe prevedere dei dinosauri riprodotti a grandezza naturale con gli spettatori che verranno trasportati, grazie a performer e animatronic, su Isla Nublar.

Il primo film di questa nuova era dell'universo creato e iniziato da Steven Spielberg nel 1993 con Jurassic Park, è uscito nel 2015. Diretto da Colin Trevorrow, Jurassic World, seguito di Jurassic Park (1993), Il mondo perduto - Jurassic Park (1997) e Jurassic Park III (2001), è rimasto in bloccato per tredici anni, con il titolo Jurassic Park IV, per poi essere ulteriormente rinviato e rinominato Jurassic World.

Il 22 giugno arriverà nelle sale il sequel, Jurassic World - Il regno distrutto, diretto da Juan Antonio Bayona. Nel cast volti nuovi e ritorni eccellenti: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, BD Wong, Justice Smith, Toby Jones, Ted Levine, James Cromwell, Geraldine Chaplin, Rafe Spall, Daniella Pineda, Peter Jason e Robert Emms.

Jeff Goldblum tornerà a vestire gli storici panni del dottor Ian Malcolm, già interpretato nei primi due film. In Jurassic Park è un bizzarro personaggio che riveste un ruolo da co-protagonista insieme al dott. Alan Grant (Sam Neill) e alla dottoressa Ellie Sattler (Laura Dern). Nel secondo film assume il ruolo di protagonista principale, con un carattere più maturo rispetto alla pellicola precedente. In Il mondo perduto - Jurassic Park è affiancato dalla fidanzata Sarah Harding (Julianne Moore).