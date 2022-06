Jurassic World e Top Gun oltre il miliardo? Numeri così non si vedevano dal 2019

Grazie alle incredibili performance di Jurassic World: Il dominio e di Top Gun: Maverick, gli incassi a livello globale del botteghino di giugno 2022 potrebbero raggiungere il miliardo di dollari per la prima volta dal 2019.

Con il sequel di Tom Cruise attualmente a quota 750 milioni di dollari incassati a livello internazionale e il sesto capitolo della saga Jurassic che ha già totalizzato la bellezza di 392 milioni di dollari in pochi giorni di programmazione, adesso in 14 giorni gli incassi di giugno sono più o meno gli stessi di giugno 2019, anno che dagli analisti è considerato come l'ultimo periodo 'normale' del box office pre-pandemia. In totale, al momento, il mese ha totalizzato $432 milioni, un calo di appena $3 milioni rispetto al 2019. Ciò purtroppo non garantisce che il resto del mese proseguirà su questo trend, ma al momento si tratta comunque di un risultato inedito per il box office post-pandemia.

Sebbene negli scorsi mesi negli Stati Uniti ci siano stati stati diversi grandi successi in grado di ottenere oltre $100 milioni di dollari di incasso nel primo week-end, i debutti di Maverick e Dominion hanno fatto qualcosa di diverso in termini di affluenza di pubblico al cinema. Ad esempio, dopo un forte inizio da 187 milioni di dollari, Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Disney/Marvel ha iniziato a calare enormemente nelle settimane successive.

Top Gun Maverick ha invece dimostrato una tenitura fortissima, mentre Jurassic World Dominio col suo elevato punteggio CinemaScore potrebbe continuare a fare grossi numeri anche nelle prossime settimane, e secondo gli analisti ci sono buone possibilità che entrambi i film varchino la soglia del miliardo di incasso totale. Senza contare l'esordio di Lightyear, che negli USA uscirà il 17 giugno e che è già pronto ad ingrossare le entrate del box office: che il primo mese dell'estate possa fare il botto e portare il botteghino indietro nel tempo? Staremo a vedere.

Per altre letture, vi chiediamo: Top Gun Maverick è un film immortale? Del resto tecnicamente è già 'vecchio' di tre anni, ma nessuno sembra essersene accorto...