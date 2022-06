Jurassic World, la più grande delle star ammette: 'Ho visto quello del '93 solo 4 volte'

È appena approdato nelle sale Jurassic World: Dominion, ultimo capitolo della trilogia revival che dovrebbe chiudere defintivamente, se non il franchise, quantomeno la saga dei Jurassic Park. E una delle storiche star degli originali è tornata con la memoria al primo film del '93: o forse no, perché non lo ricorda poi tanto.

Il mondo si divide in due categorie, altrettanto esilaranti. Da un lato la nuova generazione, di protagonisti e non, rappresentata da Chris Pratt, che impossibilitato a presenziare alle première del suo ultimo film in sala a causa della nascita di una terza figlia, si è comunque photoshoppato negli scatti e ha condiviso il risultato esilarante di Jurassic World Dominion sui social. Dall’altro, invece, c’è la vecchia generazione di interpreti, poco o nulla sovraeccitati al pensiero dei propri lavori, quasi disinteressati alle volte. Altri ancora non si possono neanche vedere su schermo, per imbarazzo. Fra i primi rientra anche Sam Neill, storica star del franchise avviato da Stephen Spielberg e che è stato praticamente forzato a tornare in Jurassic World 3.

Sarà che nel frattempo si è costruito altri progetti, sarà anche che magari, nonostante sia il suo ruolo più noto, quel film del 1993 su un parco dei divertimenti pieno di dinosauri nell’era moderna – a ripensarci, intuizione geniale – potrebbe averlo visto due o tre volte, forse quattro. Il calcolo e tutta questa nonchalance nel comunicarlo, però, non è nostro. È suo. Parlando di recente con Gizmodo infatti, Neill ha condiviso: “Probabilmente ho visto il film solo due o tre, forse quattro volte, sempre nel 1993. In effetti, l’altro giorno stavo passeggiando per un centro commerciale e c'era questa musica in onda e ho pensato: ‘Sembra familiare’. E la persona con cui ero mi ha detto: ‘Sei così sciocco, questo è il tema di Jurassic Park!’”.

Molto più eccitato invece il Jeff Goldblum presente dal primo capitolo del revival: “Vedo questa reunion come una riunione del liceo. È fantastico. Anche se non ci sono mai stato, ma posso immaginare che sia proprio così. Ma non sarà la stessa cosa. Perché abbiamo passato un periodo così indimenticabile e che ha cambiato le nostre vite. Siamo stati diretti da Steven Spielberg. Siamo finiti in un film che è diventato popolare, da cui le persone hanno tratto tantissimo divertimento negli ultimi due decenni. Vedo i loro volti eccitati. Ha fatto una grande differenza, il film ha cambiato le nostre vite e la mia amicizia con loro ha cambiato la mia vita, quindi vederli di nuovo è stato così incredibile".