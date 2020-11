Jurassic World, la scena più bella del film è stata creata da Steven Spielberg

Stasera a partire dalle 21:20 su Italia 1 torna in onda Jurassic World, primo capitolo della saga sequel di Jurassic Park scritto e diretto da Colin Trevorrow e interpretato da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Il film è ambientato diversi anni dopo gli eventi di Jurassic Park III, quando il sogno di un parco di divertimenti a tema giurassico veri naufragato nel primo storico capitolo della serie diretto da Steven Spielberg si è concretizzato nel Jurassic World, un'enorme area turistica che Trevorrow ci racconta come un incrocio fra uno zoo e un Disneyland coi dinosauri.

Si tratta del secondo episodio del franchise a non vantare la regia di Spielberg, che aveva diretto Jurassic Park II ma aveva lasciato il timone a Joe Johnston per il terzo episodio, tuttavia l'acclamato autore è tornato in questo nuovo capitolo inaugurale in qualità di produttore esecutivo. Questa veste tuttavia non gli ha impedito di contribuire alla creazione del film stesso, anzi: qualora ve lo steste chiedendo una delle scene più bella è nata proprio da una sua idea.

Stiamo parlando della sequenza della girosfera, un veicolo trasparente protagonista di un inseguimento mozzafiato: il regista Colin Trevorrow ha raccontato infatti che Spielberg "voleva creare un modo per consentire alle persone di avvicinarsi il più possibile attraverso un'esperienza di guida autonoma, quasi all'insegna del vagabondaggio." Si pensò ad una sfera trasparente, che come si vede nel film una volta può vagare liberamente per la valle dell'isola, in netto contrasto con i SUV Ford Explorer del primo Jurassic Park.

