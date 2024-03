Jurassic World, Scarlett Johansson sarà la protagonista del reboot! Confermati i rumor

Quando si vuole puntare al reboot di un franchise come Jurassic World non lo si può certo fare accontentandosi di nomi di serie B: quello che serve è (almeno) un volto capace di riaccendere l'amore dei fan preoccupati per il futuro della saga... Un volto, insomma, come quello di Scarlett Johansson!

La star di Jojo Rabbit era stata individuata come protagonista del nuovo Jurassic World già nelle scorse settimane, quando alcuni insider come Jeff Sneider avevano parlato di trattative in corso tra Johansson e Universal in vista del film che dovrebbe servire a far ripartire da zero un franchise che da un po' dava evidenti segnali di stanchezza: solo in queste ore, però, le voci hanno trovato conferma.

A riportare per primo la notizia è stato l'Hollywood Reporter, che ha parlato di trattative ormai in stato parecchio avanzato tra l'ex-Black Widow del Marvel Cinematic Universe e la produzione: in questi casi, insomma, l'ufficialità è nient'altro che una formalità.

Vedremo, a questo punto, quale sarà il cast che affiancherà Scarlett Johansson in un film che ha già dovuto far fronte all'abbandono del regista David Leitch, che recentemente ha passato il testimone a Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story, The Creator): la produzione, comunque, sembra decisamente voler puntare in alto.

