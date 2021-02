Jurassic World, Sam Neill svela un esilarante aneddoto su Jeff Goldblum

Le riprese di Jurassic World: Dominion hanno riunito sullo stesso set due grandi amici come Sam Neill e Jeff Goldblum, di nuovo nei panni di Alan Grant e Ian Malcolm, al fianco di Laura Dern nel ruolo di Ellie Sattler per il prossimo capitolo del franchise iniziato nel 1993 con Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg.

In una recente intervista rilasciata a Rotten Tomatoes, Sam Neill ha raccontato un aneddoto piuttosto divertente che in qualche modo riguarda Jeff Goldblum.

Ad una domanda che riguarda la fattoria in Nuova Zelanda nella quale risiede, Sam Neill ha risposto in maniera inaspettata. La domanda riguardava un dettaglio sui tanti animali che l'attore possiede e sui loro nomi. A qualcuno di loro è stato dato il nome di un collega di Neill sul set di Jurassic World.



"C'è Jeff Goldblum lassù [guardando fuori dalla finestra]. Lo vedo solo in lontananza, proprio vicino al pilone della corrente; è un montone in pensione. Ha un paio di amici" ha dichiarato Neill divertito.

Non si sa cosa ne pensi Jeff Goldblum ma di certo non si tratta dell'unica celebrità ad aver ricevuto tale trattamento da Sam Neill.

La star in precedenza aveva chiamato una delle galline della sua fattoria con il nome della collega Kate Winslet, con la quale ha lavorato al film Blackbird nel 2019.

Pare che avere un animale con il proprio nome nella fattoria di Sam Neill sia un privilegio.



Nei mesi scorsi Sam Neill e Jeff Goldblum hanno improvvisato un duetto canoro durante le riprese di Jurassic World: Dominion.

Sam Neill ha difeso Jurassic Park III, forse il film più bistrattato da pubblico e critica facente parte della saga di Jurassic Park.