Jurassic World: Il Regno Distrutto: perché sul set fu incendiata una lettiera per gatti?

La storia del cinema è piena di strane soluzioni adottate nel campo degli effetti speciali: quello della settima arte è un regno in cui l'inventiva la fa da padrone, come dimostra, tra le altre, la strana storia che coinvolge il set di Jurassic World: Il Regno Distrutto, un fiume di lava e... Una lettiera per gatti.

Procediamo con ordine: durante una sequenza del film con Bryce Dallas Howard era prevista la presenza di un fiume di lava da aggiungere, ovviamente, con l'ausilio dei VFX. A quel punto sorse però un problema di natura pratica: sul set c'era infatti bisogno di ricreare un fascio di luce con cui gli attori potessero interagire, ma che non risultasse troppo invadente (niente LED e simili, dunque).

È qui che arriva il colpo di genio: "Avevamo queste spaccature nel soffitto riempite con questa lettiera che avevamo imbevuto di ogni liquido infiammabile esistente. C'erano dodici diverse aperture sulle quali posare questa lettiera, e questo ci diede modo di ricreare questi meravigliosi flussi di fuoco liquido che scorreva dal soffitto. Fece anche sì che potessimo utilizzare una splendida illuminazione interattiva, con un'atmosfera colma di fumo molto interessante" spiegò il supervisore David Vickery.

Uno stratagemma decisamente geniale, non trovate? Speriamo che la lettiera non sia stata sottratta a nessun gatto! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Jurassic World Il Regno Distrutto.