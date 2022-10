Jurassic World: Il Regno Distrutto, Jeff Goldlbum: 'Interpreto me stesso? A me va bene'

Ci sono attori che è quasi impossibile distinguere dai personaggi interpretati, tanto questi ultimi vengono, spesso e volentieri, tratteggiati a immagine e somiglianza dei propri interpreti: uno di questi è Jeff Goldblum, che in tal senso trova l'apoteosi in quello che resta forse il suo personaggio più iconico, il dottor Ian Malcolm.

Dal suo esordio in Jurassic Park al suo acclamatissimo ritorno in Jurassic World: Il Regno Distrutto passano ben 15 anni, eppure il Malcolm che ritroviamo nel film di Colin Trevorrow è esattamente lo stesso che avevamo lasciato all'epoca: autoreferenziale, sbruffone, egocentrico e chi più ne ha più ne metta... Proprio come il nostro amatissimo Jeff, a cui la cosa non sembra assolutamente dispiacere.

Parlando del suo ritorno nel franchise, infatti, Goldbum ammise di non avere alcun problema a portare per l'ennesima volta sullo schermo un personaggio che potrebbe tranquillamente portare il suo nome: "La gente scrive parti alla Jeff Goldblum e vuole che io le interpreti, e va bene così. Penso di poterne fare una versione addirittura migliore. Quindi no, questa sfilza di Jeff Golblum che sto creando mi sembra ancora interessante" furono le parole dell'attore.

E voi, vi siete stancati di vedere Jeff Goldblum interpretare Jeff Goldblum o pensate che tutto sommato le cose stiano bene così? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Jurassic World: Il Regno Distrutto.