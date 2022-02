Jurassic World, quando abbiamo visto l'ultima volta Jeff Goldbum, Sam Neill e Laura Dern?

Il franchise di Jurassic Park ha sempre mantenuto ben saldo il legame con il proprio, iconico passato: sin dal primo Jurassic World diretto da Colin Trevorrow nel 2015, la saga non ha mai fatto parsimonia in fatto di riferimenti a John Hammond e soci, alzando via via il tiro nel corso dei film successivi.

L'esempio perfetto è il primo trailer di Jurassic World: Dominion, nel quale ritroviamo i tre pezzi da 90 della saga ideata da Steven Spielberg: per la prima volta da anni a questa parte, infatti, abbiamo potuto rivedere insieme Alan Grant, Ellie Suttler e Ian Malcolm, ancora una volta rispettivamente interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Una reunion che ha scatenato l'euforia dei fan, che già erano al settimo cielo quando, nel 2018, il personaggio di Goldblum aveva fatto la sua comparsa in Jurassic World: Il Regno Distrutto. Goldblum era stato, fino ad oggi, l'unico membro dello storico terzetto a far ritorno in un film del franchise: per Laura Dern e Sam Neill, infatti, l'ultima volta era stata in occasione di Jurassic Park 3, deludente terzo capitolo della saga uscito nel 2001.

Vent'anni d'assenza che, ovviamente, contribuiscono in maniera decisiva ad aumentare esponenzialmente l'hype per questo graditissimo ritorno: e voi, siete contenti di rivedere il trio finalmente al completo? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate il nuovo poster di Jurassic World: Dominion.