Jurassic World: onilne il corto ufficiale "Battle at Big Rock"

L'annunciato cortometraggio Battle at Big Rock, ambientato nel mondo di Jurassic World, è stato mandato in onda negli Stati Uniti da FX Network al termine di Jurassic World: Il regno distrutto e questo ci presenta il mondo che poi farà da sfondo al terzo capitolo del franchise.

Diretto dal produttore e regista del primo film Colin Trevorrow, il corto è ambientato dopo gli eventi del secondo film, ovvero quando i dinosauri sono scappati da Isla Nubar e hanno invaso il mondo civilizzato, preparando così il terreno per il prossimo Jurassic World 3, che vedrà appunto il ritorno alla regia di Trevorrow dopo aver ceduto le redini a Juan Antonio Bayona nel secondo lungometraggio.

Il corto si concentra su una vacanza di una famiglia a Big Rock, quando il loro viaggio e la loro escursione in campeggio è interrotto bruscamente dall'invasione dei dinosauri sul luogo. Queste sono le prime immagini circa le ripercussioni degli eventi avvenuti nel secondo film, Il regno distrutto, quando i dinosauri invadevano le città e le popolazioni sparse nel mondo.

"Battle At Big Rock è un cortometraggio ambientato un anno dopo gli eventi de Il Regno Distrutto" aveva spiegato il regista. "Parlerà di una famiglia in campeggio al Big Rock National Park, distante circa 20 miglia da dove è finito l'ultimo film. Ci sono stati alcuni avvistamenti, ma questo è il primo grande confronto tra dinosauri e umani", aveva rivelato lo stesso produttore e regista, che sulla sua durata di 8 minuti aveva aggiunto: "Doveva essere più breve. So che 8 minuti sono un'eternità su internet, ma spero che le persone si prenderanno un po' di tempo e indosseranno un paio di cuffie".

Trevorrow aveva poi confermato che in Battle At Big Rock sono presenti "due specie mai viste prima. Il nasutoceratops, che è un bellissimo erbivoro che ricorda un longhorn del Texas; e l'Allosaurus, uno dei dinosauri più iconici di tutti i tempi. Questa era una cucciola nell'ultimo film. Ora è cresciuta."

Trovate il corto in alto in questa news.