Jurassic World: che fine hanno fatto oggi i ragazzi protagonisti del primo film?

La saga di Jurassic Park si espanderà con un film LEGO. Ma che fine hanno fatto i ragazzi protagonisti di Jurassic World?

Dopo Jurassic World, Ty Simpkins ha continuato a recitare e ancora oggi appare sullo schermo. Un anno dopo Jurassic World, nel 2016, Simpkins è apparso nella commedia d'azione The Nice Guys, interpretando il ruolo di Buddy. In seguito, ha fatto dei brevi cameo in Insidious: L'ultima chiave e Avengers: Endgame. Inoltre, il ragazzo ha fatto il suo ritorno nella saga di Insidious. Nel 2011, a soli 10 anni, Simpkins ha interpretato il bambino posseduto Dalton nel primo film di Insidious, Il capitolo più recente, Insidious: La porta rossa del 2023, vede protagonista Simpkins di nuovo nei panni di Dalton.

Per quel che riguarda Nick Robinson, dopo Jurassic World, ha partecipato nel 2018 al film d'amore Love, Simon. Adattato dal libro "Simon vs the Homo Sapiens Agenda", il film LGBTQ ha avuto un grande successo e ha reso Robinson un volto noto per il pubblico. Ha ripreso questo ruolo nel 2020 nella serie spinoff Love, Victor. Da allora, il ragazzo ha lavorato a progetti più indipendenti come Native Son e Silk Road.

Due carriere soddisfacenti per i giovani attori, che sono riusciti a trovare spazio in progetti interessanti. Sapevate invece che Josh Brolin ha rifiutato il ruolo di protagonista in Jurassic World?