Jurassic World, anche Julianne Moore vuole fare ritorno nei prossimi sequel

Mentre il trio storico di Jurassic Park formato Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neil è alle prese con la produzione di Jurassic World: Dominion, ha manifestato il suo interesse nei confronti dei sequel anche un'altra star dei film originali.

Stiamo parlando dell'attrice premio Oscar Julianne Moore, interprete della paleontologa Sarah Harding in Il mondo perduto - Jurassic Park. Interrogata da Collider su un suo eventuale ritorno nel franchise, la Moore ha infatti dichiarato: "Sì, il ruolo di Sarah Harding forse non è ancora finito. Non lo so. Ma nessuno mi ha contattato. Va benissimo, ma se lo facessero accetterei sicuramente."

Sebbene Universal non abbia ancora svelato i piani per il futuro del franchise, il produttore Frank Marshall nei mesi scorsi ha confermato che Dominion rappresenterà una nuova era per Jurassic World, un'era che stando a quanto sappiamo dagli ultimi film vedrà il mondo degli esseri umani a stretto contatto con quello dei dinosauri.

Diretto da Colin Trevorrow, lo ricordiamo, il film potrebbe rimanere uno dei pochi blockbuster in arrivo nei prossimi mesi a mantenere la sua data di uscita (11 giugno 2021) nonostante la pandemia. A proposito del franchise, è da poco approdata su Netflix la serie animata Jurassic World: Nuove avventure ambientata durante gli eventi del primo capitolo del rilancio.