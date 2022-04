Jurassic World, Josh Brolin rivela: 'Ho rifiutato il ruolo da protagonista'

C'è mancato davvero poco: Josh Brolin avrebbe potuto essere il protagonista di Jurassic World! E' quanto l'attore stesso ha rivelato durante la partecipazione come ospite al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, spiegando perché rifiutò la parte di Owen Grady, poi affidata a Chris Pratt.

"Con tutto il rispetto per Steven (Spielberg), non mi ci vedevo proprio a farlo. Non potevo interpretare quel tipo" ha spiegato Brolin, dichiarando di essere felice per Pratt, che ha ottenuto la parte dopo il suo rifiuto: "Credo che Chris fosse la persona giusta per quel ruolo".

L'attore statunitense ha proseguito lodando il collega Pratt che come lui fa parte del Marvel Cinematic Universe e con il quale ha condiviso il set di Guardiani della Galassia (2014), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).

La notizia del rifiuto di Brolin al ruolo da protagonista in Jurassic World non è stata l'unica storia emersa durante il podcast relativa alla carriera dell'attore. Durante la conversazione, Josh Brolin ha rivelato di essere stato in lizza per il ruolo di Batman in Batman v. Superman: Dawn of Justice prima che Zack Snyder cambiasse idea, scegliendo Ben Affleck.

Brolin non è dunque entrato a far parte né del DC Extended Universe, né del franchise di Jurassic Park, ma ciò non ha di certo limitato la sua carriera al solo MCU: di recente l'attore ha interpretato Gurney Halleck in Dune ed ha confermato che sarà presente nel cast di Dune 2, al fianco di Timothéè Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e gli altri grandi nomi del colossal di Villeneuve.

Nel frattempo, la saga di Jurassic World è giunta al suo terzo film Jurassic World - Il Dominio, che sarà il film più lungo di tutto il franchise, collegandosi anche agli eventi della trilogia originale di Jurassic Park con alcuni grandi ritorni: il film debutterà in sala il prossimo 2 giugno.