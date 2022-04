Jurassic World, Jeff Goldblum sulla camicia aperta: 'Vi chiedo scusa. O non c'è di che?'

Se Jurassic Park è diventato il film iconico che milioni di fan in tutto il mondo amano come il primo giorno a trent'anni dalla sua uscita lo si deve a molteplici motivi: i dinosauri, la chimica tra i protagonisti, una storia che ancora oggi risulta avvincente e ben raccontata... E, ovviamente, QUELLA scena con Jeff Goldblum.

Il riferimento è ovviamente alla sequenza in cui il nostro Ian Malcolm, dopo un incontro decisamente troppo ravvicinato con un t-rex, viene parzialmente denudato, con la camicia aperta a mostrare alle telecamere pettorali e addominali dell'attore: una scena indimenticabile per molti, che Goldblum ha recentemente ricreato e di cui è tornato a parlare proprio in queste ore.

"Non ricordo come sia potuto succedere. Non ne ho idea... È semplicemente successo, in qualche modo. Mi dispiace, in ogni caso. Mi scuso sentitamente. O forse... Non c'è di che?" sono state le parole dell'attore al riguardo. Siamo sicuri che buona parte degli spettatori e delle spettatrici propenda per la seconda opzione!

Jeff Goldblum, come ormai saprete, tornerà nei panni di Ian Malcolm per Jurassic World: Il Dominio, insieme ai vecchi compagni di viaggio Sam Neill e Laura Dern. Qui, a tal proposito, trovate il nuovo poster IMAX di Jurassic World: Il Dominio.