Jurassic World, Jake Johnson non ha idea di che fine abbia fatto il suo personaggio

Jake Johnson non sa che fine abbia fatto Lowery Cruthers l'attore era comparso nel ruolo del dipendente che lavora nella sala di controllo insieme a Vivian (Lauren Lapkus). A causa di impegni precedenti, Johnson non ha ripreso il suo ruolo in Jurassic World-Il regno distrutto.

Un breve riferimento al personaggio di Jake Johnson compare in Jurassic World- Il dominio, in un momento in cui viene implicato che Cruthers sia entrato a far parte della CIA. Un fatto risaputo per i fani, ma di cui Johnson non era a conoscenza: non solo l'attore non aveva idea di quale fosse stato il destino del suo personaggio, ma non sapeva nemmeno che la sua immagine fosse comparsa nel sequel. "Come? Aspetta...quale? Il dominio era il terzo?...Lowery è un agente della CIA?" è stata la reazione di Johnson quando ComicBook gli ha rivelato il destino del suo personaggio.

"E il personaggio di Lauren Lapkus? Ovviamente, Lauren che ha spaccato in una scena con me dove rivela di essere fidanzata. Lei è così divertente. Anche lei è nell'agenzia?" ha aggiunto scherzando l'attore sul personaggio di Vivian, anche lei entrata a far parte della CIA. "Il fidanzato di Vivian deve per forza morire...penso che venga distrutto da un dinosauro...ma non sono uno di quei ragazzi che quando viene rifiutato da una ragazza la detesta. Lei lasciatela stare. Ma voglio che quello sciocco la paghi. Puniamolo". Il regista di Jurassic World Colin Trevorrow e il regista de Il regno distrutto J.A. Bayona si erano già espressi sulla speranza di far ritornare Lowery, sebbene gli elementi per un coinvolgimento del suo personaggio ne Il regno distrutto erano stati modificati per creare il personaggio di Franklin.

Jake Johnson tornerà come protagonista nel suo debutto alla regia Self Reliance, una commedia con Anna Kendrick, Andy Samberg e Natalie Morales, prodotta da Lonely Island e Walcott Productions. Qui invece potete leggere la nostra recensione di Jurassic World-Il dominio.