Jurassic World , l'incredibile profezia di Chris Pratt sul set di Parks and Recreation

A quanti di noi è capitato di sognare ad occhi aperti, immaginando di ricevere un'offerta per il lavoro dei nostri sogni? Un po' a tutti, ne siamo certi. Quanti, però, hanno visto quella proiezione realizzarsi nella vita reale? Decisamente meno, senza dubbio! A questa categoria di fortunati appartiene però il nostro Chris Pratt.

Come sicuramente ricorderete, il protagonista di Guardiani della Galassia cominciò a farsi notare dal grande pubblico grazie al suo ruolo da protagonista in Parks and Recreation, la serie andata in onda dal 2009 al 2015: già all'epoca il nostro Chris sognava in grande, però, arrivando addirittura a immaginare di venir convocato da Steven Spielberg in persona per un quarto capitolo di Jurassic Park.

Nelle scene del backstage presenti nel DVD della seconda stagione dello show, infatti, vediamo il futuro Star-Lord del Marvel Cinematic Universe leggere un finto messaggio di Steven Spielberg con l'offerta di partecipare al film di cui sopra: nessuno, in quel momento, avrebbe potuto immaginare che pochi anni dopo Pratt sarebbe stato effettivamente chiamato a far parte di Jurassic World, che pur non fregiandosi del titolo di Jurassic Park IV resta sempre a tutti gli effetti un capitolo del franchise!

Insomma, a sognare ad occhi aperti si rischia di farsi male... Ma di tanto in tanto anche i sogni si realizzano! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sulla scalata al successo di Chris Pratt, dai primi anni a Jurassic World.