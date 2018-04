Jurassic World in concerto! Straordinario evento live con la National Symphony Orchestra

Film Concerts Live! ha annunciato che Jurassic World sarà presentato in numerosi luoghi di tutto il mondo! Questo evento speciale includerà il film diproiettato in alta definizione su un grande schermo, accompagnato live dall'orchestra sinfonica che ha eseguito la colonna sonora composta da Michael Giacchino.

Jurassic World in Concert debutterà al Kennedy Center di Washington D.C. il 30 maggio 2018. La presentazione sarà accompagnata dalla National Symphony Orchestra e sarà diretta da Emil de Cou.

Trevorrow, il regista del primo film, è particolarmente entusiasta di questo evento:

"La musica di Michael Giacchino suona diversa con un'orchestra dal vivo. Ti circonda, rafforza i tuoi muscoli, ti spinge verso l'avventura chiede al tuo eroe interiore di uscire fuori. Ascoltare la sua musica suonata dal vivo è una delle cose che preferisco, e sono onorato di far parte di questo fantastico evento."

I biglietti per l'evento saranno in vendita per il pubblico generale giovedì 5 aprile alle 10:00 EST. Chissà se lo vedremo mai in Europa?

Per adesso ecco la sinossi del sequel,Jurassic World: Il Regno Distrutto

"Sequel del film campione di incassi del 2015, Jurassic World 2: Il Regno Distrutto (Fallen Kingdom, in originale) è la quinta pellicola del franchise che salva i dinosauri dall'estinzione. Divenuto realtà con il parco a tema Jurassic World, il sogno di John Hammond è di nuovo andato in frantumi: il progetto di mettere le creature preistoriche in gabbia e trasformarle in attrazioni per famiglie ha funzionato finché lo spaventoso ibrido Indominus Rex non è evaso dal recinto, seminando il panico su Isla Nublar. Nuovi pericoli attendono l'ex addestratore di velociraptor Owen Grady (Chris Pratt) e la vecchia responsabile del parco Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), minacciati dalle sconsiderate azioni del dottor Wu (B.D. Wong), ancora in possesso degli embrioni rimasti. I due eroi potranno contare sullo sguardo lucido e lungimirante del professor Ian Macolm (Jeff Goldblum), specialista della teoria del caos e sopravvissuto agli attacchi di oltre vent'anni prima. Sua la frase del poster: "la vita vince sempre"."