Jurassic World: Il Regno Distrutto, Trevorrow: "È un film completamente originale!"

Il primo trailer ufficiale di Jurassic World: Il Regno Distrutto diha fatto molto parlare di sé, specie per delle preoccupanti somiglianze con il secondo capitolo del franchise, Il mondo perduto, ma in una nuova intervista lo sceneggiatoreha voluto assicurare ai fan l'originalità del film.

Parlando infatti ai microfoni di Sebas Tebany, Trevorrow ha spiegato come questo sequel superi i paragoni superficiali con il vecchio predecessore e con il primo capitolo di Jurassic World: "Il regno distrutto riguarda l'avidità. Il primo film mostra come, con molti soldi in gioco, si possa essere capaci di fare cose inimmaginabili, siano essere brutte o stupide, tutto per ottenere quei soldi. Questo sequel si focalizza invece sulla nostra responsabilità nei confronti di questi animali che abbiamo creato in virtù della stessa avidità, ma anche sugli istinti peggiori dell'uomo".



Lo sceneggiatore continua: "Sembra che il film somigli ai precedenti perché si va su di una spaventosa isola coperta di nebbia e popolata da dei dinosauri, ma il posto in questione è molto, molto diverso da quello che si aspettano tutti. Vi assicuro che il cuore e l'anima del film non è quello che abbiamo voluto mostrare nel trailer. C'entra davvero molto poco con Il mondo perduto".



E in chiusura, Trevorrow spiega come la nuova saga sia stata progettata come una grande storia e come ogni film lasci indizi al pubblico sul procedere della stessa: "Alla fine di questo film non c'è un cliffhanger ma una sorta di indizio per chi vuole sapere cosa accadrà dopo, mentre i finali di Jurassic Park erano più definiti. Quei film erano molto più episodici, ma io e Derek Connoly abbiamo subito pensato all'intero sviluppo di una grande storia".



Vi ricordiamo che Jurassic World: Il Regno Distrutto con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e Jeff Goldblum è atteso nelle sale italiane il 7 giugno 2018.