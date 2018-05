Jurassic World: Il Regno Distrutto, tre nuove clip ufficiali del film con Chris Pratt

Mentre i primi commenti al film appaio entusiasti, cresce sempre di più l'attesa per vedere Jurassic World: Il Regno Distrutto di Juan Antonio Bayona, sequel del film campione di incassi del 2015 di Colin Trevorrow, e la campagna promozionale non accenna a fermarsi.

È infatti oggi che grazie al canale youtube ufficiale del film possiamo mostrarvi tre nuove clip de il Regno Distrutto: una dedicata alla fuga dall'Isola, una alla fuga del T-Rex dalla gabbia e un'ultima alla famiglia di tricerapoti, tutte e tre con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nei panni di Owen Grady e Claire.



Questa la sinossi ufficiale: "Divenuto realtà con il parco a tema Jurassic World, il sogno di John Hammond è di nuovo andato in frantumi: il progetto di mettere le creature preistoriche in gabbia e trasformarle in attrazioni per famiglie ha funzionato finché lo spaventoso ibrido Indominus Rex non è evaso dal recinto, seminando il panico su Isla Nublar. Nuovi pericoli attendono l'ex addestratore di velociraptor Owen Grady e la vecchia responsabile del parco Claire Dearing, minacciati dalle sconsiderate azioni del dottor Wu, ancora in possesso degli embrioni rimasti. I due eroi potranno contare sullo sguardo lucido e lungimirante del professor Ian Macolm, specialista della teoria del caos e sopravvissuto agli attacchi di oltre vent'anni prima. Sua la frase del poster: "la vita vince sempre".



Jurassic World: Il Regno Distrutto vede nel cast anche Jeff Goldblum, B.D. Wong, Toby Jones, Ted Levine e James Cromwell, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 7 giugno.