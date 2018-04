Jurassic World: Il Regno Distrutto, è stato appena rilasciato il trailer internazionale!

Ecco la versione internazionale del trailer rilasciato ieri di Jurassic World: Il Regno Distrutto, con Bryce Dallas Howard e Chris Pratt protagonisti di questo sequel.

In questo nuovo capitolo, vedremo un'organizzazione cercare di impadronirsi dei grandi dinosauri per usarli come armi. Come se non bastasse, i bestioni si troveranno in pericolo anche perché l'isola dove vivono è minacciata da un vulcano pronto ad eruttare, e sarà proprio lì che vedremo Owen e Claire, i personaggi di Pratt e la Howard, intenti nel disperato tentativo di salvarli.

L'ultimo trailer di ieri ha più o meno mostrato questo, ma adesso è stata rilasciata anche una nuova versione internazionale del video, che si concentra proprio su Owen e Claire (Bryce Dallas Howard) che radunano i dinosauri.

E comunque ci sono anche altri filmati a cui potete dare un'occhiata! Diteci cosa pensate del trailer internazionale di Jurassic World: Il Regno Distrutto.