Jurassic World: Il Regno Distrutto, Solo e tanto altro nel settembre di Rakuten TV

Mentre passavamo il mese di agosto in spiaggia, a far giusta vacanza, Rakuten TV ha pensato a come darci il "Bentornati a casa".

La piattaforma on demand, che offre contenuti a noleggio o da acquistare, vuole portare sulle Smart TV del nostro salotto il miglior cinema di genere attuale, con tutta la qualità della tecnologia 4K HDR. Perle di settembre saranno End of Justice - Nessuno è innocente, drammatica storia interpretata magistralmente dal Premio Oscar Denzel Washington, Jurassic World: Il regno distrutto, ultimo avventuroso capitolo della saga giurassica che ha conquistato i box office di tutto il mondo, Pitch Perfect 3 e Batman Ninja, film d'animazione giapponese dedicato al famoso uomo pipistrello della DC Comics.

La line-up non termina di certo qui, in lista troviamo anche Nella tana dei lupi con Gerard Butler, La truffa dei Logan, movimentato heist movie firmato Steven Soderberg, Solo: A Star Wars Story, spin-off della mitica saga di Star Wars con la regia del pluripremiato Ron Howard, Tuo, Simon, teen-comedy hollywoodiana dedicata al tema del coming-out con Nick Robinson.

Saranno soddisfatti anche gli appassionati del cinema nostrano, con l'arrivo dell'ottimo La Terra dell’abbastanza dei fratelli D'Innocenzo, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, Bob & Marys - Criminali a domicilio, brillante commedia con Rocco Papaleo e Laura Morante. E ancora Hotel Gagarin, poetica avventura ambientata in Armenia con Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova, e Una festa esagerata, commedia corale di e con Vincenzo Salemme.

Attenzione poi alla promo Back to School, che offre tre settimane di film per tutta la famiglia a un prezzo speciale, alla promozione Sci-Fi e il Flash Sale di The Equalizer – Il Vendicatore, in sconto dal 10 al 23 settembre per celebrare l'arrivo al cinema di The Equalizer 2 – Senza perdono con Denzel Washington.