Jurassic World: Il Regno distrutto sarà il più spaventoso della serie, nuove foto e video

Total Film ha dedicato all'atteso Jurassic World: Il Regno Distrutto la cover del loro prossimo numero, il che include delle nuove immagini esclusive dal film che noi vi proponiamo comodamente in calce a questa notizia.

La regia del sequel è affidata a J.A.Bayona il quale ha citato il Dracula del 1979 e molti film di Alfred Hitchcock come fonte di ispirazione ma non solo: per far sì che gli spaventi e le reazioni degli attori fossero autentici, Bayona li ha spaventati veramente e improvvisamente nel corso delle riprese.

"Potete immaginarvi che film ha fatto J.A. perché è molto bravo a spaventarti e in maniera molto emotiva. E' collegato al personaggio piuttosto che ai semplici spaventi" ha commentato la protagonista, Bryce Dallas Howard.

"Non vedo l'ora di vederlo con il pubblico" ha spiegato il regista "Stiamo scommettendo sul fatto che sia il più spaventoso della serie. Ma vedremo cosa accadrà quando lo mostreremo al pubblico".

Bayona ha poi spiegato che la scelta di affidare ogni film ad un regista differente aiuta il franchise ad essere 'vivo': "Credo che voci differenti sono ciò che continuano a rendere il franchise nuovo ed eccitante ogni volta.". E promette che a metà film Jurassic World: Il Regno distrutto "procederà verso una nuova ed inaspettata direzione, e non tornerà più indietro".