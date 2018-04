Jurassic World: Il Regno Distrutto, Pratt e la Howard sono terrorizzati nel nuovo poster!

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard devono salvarsi la vita e scappano via di gran carriera, nel nuovo poster di Jurassic World: il regno Distrutto! Date uno sguardo all'immagine voi stessi!

Poco dopo l'uscita del trailer finale di Jurassic World: Il Regno Distrutto della Universal Pictures, è stata anche rilasciata questa nuova locandina, che mette in evidenza i personaggi principali, Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) mentre corrono precipitosamente.

Le star Chris Pratt e Bryce Dallas Howard ritornano in questo secondo capitolo, accanto ai produttori esecutivi della pellicola che sono Steven Spielberg e Colin Trevorrow per la Universal Pictures. I co-protagonisti del duo principale sono James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, BD Wong e Jeff Goldblum.

Il Regno Distrutto segue i personaggi di Pratt e della Howard che tornano a Isla Nublar per cercare di salvare i dinosauri che vivono liberi sull'isola, ma che sono minacciati da un'imminente eruzione vulcanica. Anche Blue, l'ultimo dei raptor che ha addestrato Owen, è in pericolo. Mentre si trovano lì, i protagonisti apprendono anche di una cospirazione in atto, che vorrebbe vedere i dinosauri governare la Terra.

Diretto da J.A. Bayona, questa avventura è stata scritta da Trevorrow, già al comando del primo Jurassic World.