Jurassic World: Il regno distrutto parte bene: l'inizio è da 20 milioni di dollari

Nonostante le recensioni siano state tutt'altro che lodevoli, Jurassic World - Il regno distrutto ha la possibilità di diventare il kolossal campione d'incassi dell'imminente periodo estivo. Come per il predecessore i risultati finali saranno condizionati molto da ciò che otterrà all'estero. E finora i primi riscontri dal botteghino sono buoni.

Jurassic World: Il regno distrutto è uscito in questi giorni nei cinema internazionali e secondo Deadline ha incassato 20.2 milioni di dollari (comprese le anteprime). Il film, diretto da Juan Antonio Bayona e interpretato da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard è stato un successo straordinario in Corea, dove ha aperto con la cifra record di 9,7 milioni di dollari.

In Francia il film ha aperto con 1,7 milioni di dollari e ottimi riscontri li ha ottenuti anche in Indonesia. Buoni tutti gli altri esordi del film, dalla Germania alle Filippine, dal Belgio a Singapore, dal Regno Unito alla Malesia. Chiaramente il successo in Asia sta spingendo molto il film. Il suo predecessore, Jurassic World, aveva raggiunto il quinto posto dei film campioni d'incassi di tutti i tempi.

La possibilità è che questo sequel possa superare la quota di 130/150 milioni di dollari nel primo week-end e quindi aver la prospettiva di raggiungere e superare Jurassic World nell'incasso totale nel mondo.

Il film vede Isla Nublar e i suoi dinosauri minacciati da un vulcano che improvvisamente si è svegliato. Owen e Claire vengono convinti a partire per cercare di salvare più specie possibili. Nel cast Rafe Spall, Justice Smith, Toby Jones, Ted Levine, James Cromwell e Geraldine Chaplin.

Si tratta del quinto capitolo del franchise ideato da Steven Spielberg nel 1993, con il primo film da cui tutto partì, Jurassic Park, da lui diretto. Al primo grande successo seguirono Il mondo perduto - Jurassic Park (1997) diretto da Spielberg, Jurassic Park III (2001), per la regia di Joe Johnston, e Jurassic World (2015) di Colin Trevorrow.