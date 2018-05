Jurassic World: Il Regno Distrutto, nuovo dietro le quinte con Chris Pratt

Universal Pictures ha diffuso in streaming un nuovo video dietro le quinte di Jurassic World: Il Regno Distrutto, sequel del film campione d’incassi del 2015 che stavolta vedrà alla regia Juan Antonio Bayona.

Nel video possiamo ammirare un gustoso dietro le quinte dal set della pellicola, girata ormai quasi un anno fa, in cui seguiamo anche il protagonista del film, Chris Pratt, attualmente nelle sale con un altro gigantesco blockbuster, ovvero Avengers: Infinity War, che sta ancora macinando numeri da record al box-office mondiale e si prepara a sbarcare sul mercato cinese.

Jurassic World: Il Regno Distrutto segue i personaggi di Pratt e Bryce Dallas Howard mentre tornano a Isla Nublar per cercare di salvare i dinosauri che vagano per l'isola e tentano di scappare da un'eruzione vulcanica imminente, incluso Blue, l'ultimo dei raptor che ha addestrato Owen. Mentre sono lì, i protagonisti scoprono dei piani per una cospirazione che vuole sfruttare la potenza innata dei dinosauri.

Diretto da J.A. Bayona, la sceneggiatura della pellicola è di Colin Trevorrow, e del suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. I produttori Frank Marshall e Pat Crowley collaborano al film. Trevorrow tornerà dietro la macchina da presa del franchise per il terzo già annunciato capitolo, dopo essere stato allontanato dalla lavorazione di Star Wars: Episodio IX, quest’ultimo tornato nelle mani di J.J. Abrams.

Oltre a Pratt e a Bryce Dallas Howard, tornerà anche Jeff Goldblum nello storico ruolo di Ian Malcolm. Partecipano al film anche BD Wong, Justice Smith, Toby Jones, Ted Levine, James Cromwell, Geraldine Chaplin e Rafe Spall. La data d’uscita nelle sale cinematografiche italiane è fissata per il 7 giugno 2018, mentre in quelle americane arriverà il 22 giugno seguente.