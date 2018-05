Jurassic World: Il Regno Distrutto, nel nuovo spot TV qualcuno si risveglia...

Jurassic World: Il Regno Distrutto sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Da noi lo vedremo il 7 giugno e, dopo l'anteprima mondiale di ieri in Spagna, l'attesissimo film è stato accolto dal consenso generale, che si è espresso via social, come ormai accade praticamente sempre.

In questo momento è in pieno fermento l'attività promozionale dell'avventura che riunisce la Claire di Bryce Dallas Howard e l'Owen di Chris Pratt, entrambi impegnatissimi a tentare di salvare i bestioni giurassici dalla furia della natura prima, e dalla volontà sfruttatrice degli uomini, poi.

Jurassic World: Il Regno Distrutto è diretto da Bayona, e arriva al cinema negli Stati Uniti il 22 giugno. Nel cast: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ted Levine, Rafe Spall, Toby Jones, Justice Smith, B.D. Wong, James Cromwell, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Isabella Sermon e Jeff Goldblum.

Lo spot che potete vedere nel player, ci mostra il risveglio del T-Rex...