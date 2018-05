Jurassic World: Il Regno Distrutto, nel nuovo poster l'isola di Isla Nublar è...

Nel nuovo poster di Jurassic World: Il Regno Distrutto, rilasciato dalla Universal, possiamo vedere chiaramente ciò che accadrà nel corso del film, che è poi anche quel che si evince dal titolo della pellicola. Date uno sguardo, troverete la locandina in calce alla notizia.

In Jurassic World: Il Regno Distrutto, vedremo Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, tornare ad indossare, rispettivamente, i panni di Owen e Claire. I due personaggi principali di questo nuovo franchise basato sui bestioni giurassici che ha portato per la prima volta sullo schermo il genio di Steven Spielberg, dovranno vedersela con due minacce: la distruzione di Isla Nublar, imminente per via di un vulcano che sta per eruttare e rischia di polverizzare tutto ciò che troverà sul suo cammino, compresi i dinosauri, e una compagnia, un'azienda con loschi scopi che vorrebbe usare gli animali come armi.

Nella locandina che vi mostriamo qui sotto, potete vedere il tentativo di salvataggio dei dinosauri perché sì, l'isola sta per scomparire, e bisogna fare qualcosa, prima che gli animali periscano a causa della furia degli elementi.

Vi piace il nuovo poster?