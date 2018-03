Jurassic World: Il Regno Distrutto Michael Giacchino sta registrando la colonna sonora!

Il compositore Michael Giacchino ha annunciato via Twitter di aver iniziato oggi a registrare la colonna sonora di

Dopo aver creato una nuova musica per Jurassic World che serviva ad accompagnare i temi originali di Jurassic Park - scritti da John Williams - Michael Giacchino tornerà nel franchise per comporre la colonna sonora di "Il Regno Distrutto".

Usando il suo account Twitter ufficiale, Giacchino ha annunciato di aver iniziato a registrare l'accompagnamento sonoro dell'ultima avventura dei dinosauri, in uscita a breve. Il musicista ha pertanto mostrato, oltre alla caption, anche una foto della sua partitura musicale, in una still molto accattivante presentatoci in bianco e nero.

Diretto dal regista J. A. Bayona, Jurassic World: Il Regno Distrutto vede tra i protagonisti l'ormai volto familiare del nuovo corso Chris Pratt, poi Bryce Dallas Howard nei panni della co-protagonista, Toby Jones, Rafe Spall, Daniella Pineda, Justice Smith, Ted Levine, Geraldine Chaplin, James Cromwell e già, udite udite, ci sarà il fantastico ritorno del grande Jeff Goldblum (direttamente da Jurassic Park) e, come ultimo attore del cast, B. D. Wong.