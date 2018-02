Jurassic World: Il Regno Distrutto lancia il sito virale "Protezione Dinosauri"!

I fan del franchise a tema dinosauri possono divertirsi con un nuovo sito virale, per ingannare l'attesa dell'arrivo del nuovo film,

È stato infatti creato un sito web per l'immaginario "Dinosaur Protection Group", un'organizzazione no-profit guidata da Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) che apparirà per la prima volta in Jurassic World: Il Regno Distrutto. Secondo il loro Mission Statement, il DPG è "dedicato a stabilire e proteggere i diritti di tutti i dinosauri viventi". In un mondo in cui esistono entità terrificanti, il DPG opera secondo il principio che "i dinosauri non sono le nostre cavie da esperimenti e non devono essere sfruttati a scopo di intrattenimento o guadagno finanziario. Sebbene li riportiamo all'esistenza, non dobbiamo rivendicare il diritto di assumerne il controllo."

Per chi ha familiarità con i siti web delle organizzazioni, quello creato per DPG è in realtà abbastanza convincente, poiché contiene tutto il necessario perché si comprenda appieno quale sia la loro iniziativa. C'è una sezione "Meet The Team" che mette in evidenza il background della Dearing e dei nuovi arrivati, ​​Zia Rodriguez (Daniella Pineda) e Franklin Webb (Justice Smith), un report sulla storia della cattiva condotta non dino-etica, Vulcano "live" dedicato all'eruzione del Monte Sibo, e persino una mailing list. C'è anche una sezione con testimonianze finte che va dagli aspiranti paleontologi agli adorabili appassionati di dinosauri che esprimono le loro opinioni sul trattamento non etico dei dinosauri nel parco a tema Jurassic World.

Jurassic World: Il Regno Distrutto vede nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, BD Wong e Jeff Goldblum; la regia è di J.A. Bayona. Il film esce il 22 giugno 2018 (USA).