Jurassic World: Il Regno Distrutto, le immagini del film dopo il trailer finale

La Universal Pictures ha rilasciato il trailer finale dell'attesissimo Jurassic World: Il regno distrutto poche ore fa e adesso Entertainment Weekly ha diffuso tredici immagini nuove di zecca, inclusa la cover di questa settimana e molti dettagli sull'imminente pellicola diretta da Juan Antonio Bayona, che sostituisce Colin Trevorrow.

Jurassic World: Il regno distrutto è il sequel di Jurassic World, uscito nel 2015 per la regia di Colin Trevorrow.

Claire e Owen tornano su Isla Nublar dove i dinosauri sono minacciati dall'eruzione di un vulcano che improvvisamente si è risvegliato. Ora in pericolo sono proprio loro, i dinosauri che nel frattempo hanno preso possesso dell'isola.

Il cast del film comprende Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, BD Wong, Justice Smith, Toby Jones e Ted Levine.

Il franchise di Jurassic Park è nato nel 1993 grazie a Steven Spielberg e al primo film omonimo, seguito da Il mondo perduto - Jurassic Park (1997), Jurassic Park III (2001) e Jurassic World (2015).

Il franchise proseguirà con un nuovo capitolo che verrà diretto nuovamente da Colin Trevorrow e che proseguirà l'epopea di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. Le immagini mostrano alcune sequenze di scena e altre scene dal set, con il personaggio di Chris Pratt che posa insieme ad uno dei nuovi dinosauri presenti in questo nuovo capitolo, Indoraptor. Siete pronti a tornare su Isla Nublar insieme a Claire e Owen?