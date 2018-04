Jurassic World: Il regno distrutto, il final trailer insieme all'uscita di Infinity War?

Un nuovo trailer, presumibilmente quello finale, di Jurassic World: Il regno distrutto, potrebbe essere rilasciato a breve. Il final trailer del film di Juan Antonio Bayona dovrebbe durare 2 minuti e 30 secondi, circa un minuto in più del trailer uscito durante il Super Bowl. Una data di rilascio non è ancora stata annunciata.

Tuttavia è imminente l'uscita nelle sale di Avengers: Infinity War e un'ipotesi potrebbe legare il trailer di Jurassic World: Il regno distrutto al film dell'MCU, visto che nel 2015 il trailer di Jurassic World uscì con Avengers: Age of Ultron.

Un'altra opzione possibile riguarda Rampage, nelle sale il prossimo fine settimana e sempre targato Warner Bros.

Sequel di Jurassic World (2015) e quinto film del franchise iniziato nel 1993 da Steven Spielberg con Jurassic Park - proseguito poi con Il mondo perduto - Jurassic Park (1997) e Jurassic Park III (2001) - Jurassic World: Il regno distrutto è diretto da Juan Antonio Bayona. A Isla Nublar, a tre anni dalla distruzione del Jurassic World sono i dinosauri ad essere in pericolo, quando un vulcano dormiente dell'isola torna a dare segni di vita. Viene organizzata una spedizione e Claire Dearing coinvolge Owen Grady.

Il cast del film è composto da Bryce Dallas Howard, Chris Pratt e il ritorno di Jeff Goldblum nel ruolo di Ian Malcolm, insieme a BD Wong nei panni del dottor Wu, con Toby Jones, James Cromwell, Rafe Spall, Geraldine Chaplin e Ted Levine.

L'uscita del film è prevista per il 7 giugno.