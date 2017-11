Jurassic World: Il regno distrutto, ecco quando sbarcherà online il trailer ufficiale!

Dopo la brevissima clip di qualche giorno fa dove potevamo ammirareaccarezzare un piccolo cucciolo di Veloci Raprtor, ecco che oggi laannuncia con un video preview l'arrivo del primo trailer ufficiale dell'attesissimo Jurassic World: Il regno distrutto di

Trailer Track è riuscito infatti a scoprire prima di tutti che il filmato verrà rilasciato online durante la partita di NFL di giovedì 30 novembre tra Cowboys vs Redskins, che sarà trasmessa sulla NBC. Vedremo quindi ufficialmente di nuovo insieme Owen Grady (Pratt) e Clarie Dearing (Bryce Dallas Howard) dopo gli eventi del primo film di Colin Trevorrow.



La lieta notizia segue quella di ieri che vedeva i fratelli Russo condividere via Instagram un 3, proabilmente anticipazione dell'arrivo del tanto agognato trailer di Avengers: Infinity War, ormai appurato in uscita sempre giovedì 30 novembre, dato che i registi anche oggi hanno condiviso via social una nuova foto, questa volta con un 2 sorridente e felice.



Vi ricordiamo che Jurassic World: Il regno distutto vedrà nel cast anche Jeff Goldblum, B.D. Wong, James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Toby Jones, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Rafe Spall e Kevin Layne, per un'uscita prevista nelle sale americane il 22 giugno 2018.