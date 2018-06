Jurassic World - Il Regno Distrutto: ecco qual è la scena preferita dei registi

Durante una recente intervista concessa a The Hollywood Reporter, Colin Trevorrow e J.A. Bayona hanno parlato dei loro film Jurassic World e Jurassic World - Il Regno Distrutto e dell'intera saga di Jurassic Park, creata nel 1993 da Steven Spielberg.

"C'è un momento nel film in cui volevamo che il pubblico provasse paura per i dinosauri, che si sentisse vicino a loro come non mai" ha rivelato Bayona. "Penso che durante gli ultimi momenti dell'isola, prima che l'esplosione del vulcano la distrugga, ci siamo riusciti. E' una scena molto emozionante. Per me è la fine di un sogno iniziato 25 anni fa." ha detto Bayona.

Il regista ha continuato affermando di essersi sentito davvero onorato nell'entrare a far parte di una saga così famosa e longeva. "Avere il sostegno dei registi che sono venuti prima, Colin Trevorrow, Steven Spielberg, è stato davvero grandioso."

Per pura coincidenza, poi, nel corso dell'intervista è venuto fuori che Bayona e Trevorrow condividono lo stesso amore per una scena dei film originali: entrambi i registi, infatti, hanno affermato che la loro scena preferita della saga non viene dall'originale Jurassic Park, ma dal sequel Il Regno Perduto, diretto sempre da Spielberg nel 1997.

La scena in questione è quella che vede la jeep sospesa sulla scogliera. "Quando Julianne Moore è distesa sul lunotto posteriore e il vetro sta lentamente crepando ... E' una delle migliori sequenze di suspense di sempre" ha detto Trevorrow.

Jurassic World - Il Regno Distrutto di J.A. Bayona è attualmente in programmazione nei cinema italiani. Il suo sequel, Jurassic World 3, sarà scritto e diretto da Colin Trevorrow e arriverà nel 2021.