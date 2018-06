Jurassic World - Il Regno Distrutto: Colin Trevorrow rivela i piani per il terzo capitolo

Durante la prima del film a Los Angeles, tenutasi al Disney Concert Hall, il regista Colin Trevorrow e la star del franchise Bryce Dallas Howard hanno offerto alcuni interessanti dettagli su Jurassic World 3.

L'attrice, che interpreta Claire Dearing nei sequel della saga di Jurassic Park, ha parlato del ritorno al ruolo e di come il regista J.A. Bayona ha lasciato il segno nel secondo capitolo del franchise. "Questo è un film molto diverso dall'ultimo, c'è un vero senso dell'orrore durante l'ultimo atto", ha detto la Howard. "Non so come reagiranno i bambini, perché diventa molto spaventoso. Adoro quel che J.A. è stato in grado di portare nel film, per far andare la saga in una nuova direzione e mantenerla fresco e avvincente."

La Howard ha rivelato di aver già discusso con gli sceneggiatori Emily Carmichael e Colin Trevorrow dell'arco narrativo del suo personaggio e di come questo si concluderà nel terzo film, che arriverà nel 2021 per la regia di Trevorrow. "Quando si tratta di film così grandi devi arrivare ad un compromesso e bilanciare la tua visione del personaggio con quella scaturita dalle innumerevoli ore di lavoro che gli sceneggiatori hanno trascorso per scrivere la storia", ha detto l'attrice. "Anche se non tutto avviene durante la fase di sceneggiatura. Per questo film, Chris e io stavamo elaborando idee sul set mentre giravamo, volevamo trovare momenti di leggerezza per compensare il tono serio del film".

Per la realizzazione di Jurassic World 3 Trevorrow ha affermato che si baserà sui temi esplorati da Il Regno Distrutto. "Questo film parla di responsabilità, e Claire e Owen si rendono conto di avere un certo numero di colpe per le cose che sono accadute. Il terzo film parlerà di redenzione, vedremo come questi personaggi cercheranno di scendere a patti con i loro peccati."

Jurassic World - Il Regno Distrutto, è attualmente in programmazione nei cinema italiani.