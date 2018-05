Jurassic World - Il regno distrutto: Chris Pratt e la furia dei dinosauri nei nuovi video

Mancano poche settimane all'arrivo nelle sale di Jurassic World: Il regno distrutto, sequel di Jurassic World e quinto capitolo del franchise cinematografico creato da Steven Spielberg nel 1993. Universal Pictures ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo spot e un video con protagonista Chris Pratt nelle inedite vesti d'intervistatore.

Il video mostra come il pericolo dei dinosauri in questo film diventi ancor più esteso, andando oltre i confini dell'isola e arrivando in città.

Nell'altro video Pratt è impegnato ad intervistare l'Assistant Script Supervisor del film, Kelly Krieg. In Jurassic World: Il regno distrutto, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano protagonisti nei panni di Owen Grady e Claire Dearing.

Mentre rientrano su Isla Nublar per cercare di salvare i dinosauri dall'eruzione minacciosa del vulcano, Owen e Claire vengono a conoscenza di un piano molto pericoloso che potrebbe devastare l'umanità e riportare l'esistenza ad uno stato primordiale.

Steven Spielberg e Colin Trevorrow sono produttori esecutivi del film, diretto da Juan Antonio Bayona. Jurassic World: Il regno distrutto, oltre ai due menzionati protagonisti, segna il ritorno di Jeff Goldblum nello storico ruolo di Ian Malcolm. Insieme a loro nel cast anche BD Wong, Justice Smith, Toby Jones, Ted Levine, James Cromwell, Geraldine Chaplin e Rafe Spall.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 7 giugno.