Jurassic World: Il Regno Distrutto, Chris Pratt faccia a faccia col T-Rex nel nuovo teaser

Mentre cresce l'attesa per il primo trailer ufficiale di Jurassic World: Il Regno Distrutto , annunciato in uscita la scorsa settimana ma rimandato a questo giovedì per non scontrarsi con Avengers: Infinity War , ecco che oggi la Universal ha rilasciato online un altro breve teaser del filmato.

Nel video odierno possiamo così dare ancora un'occhiata ad alcune sequenze che vedremo nel trailer vero e proprio tra due giorni, e questa volta protagonista del materiale inedito è un T-Rex sonnecchiante all'interno di un cargo. Dato il suo temperamento momentaneamente innocuo (perché sedato), l'Owen Grady di Chris Pratt gli si avvicina con una faccia da applausi dopo aver esclamato: "Sarà una figata pazzesca!". Il teaserino si riaggancia comunque all'altro frammento rilasciato ieri.



Jurassic World: Il Regno Distrutto vedrà vecchie nuovi protagonisti tornare sull'Isola Nublar per salvare i dinosauri rimasti a causa di un forte eruzione vulcanica. Arrivati sul posto scopriranno però che gli animali si sono adattati all'habitat meglio di quanto sperato, addirittura dando alla luce nuove specie di dinosauri. Nel cast del film troveremo anche Bryce Dalla Howard, Jeff Goldblum, BD Wong, Toby Jones, Ted Levine, James Cromwell, Rafe Spall, Daniella Pineda, Geraldine Chaplin, Peter Jason e Robert Emms, per un'uscita prevista nelle sale il 22 giugno 2018.