Jurassic World: Il Regno Distrutto, Brice Dallas Howard voleva Claire ancora con i tacchi!

Errata Corrige: Claire indosserà i tacchi, ma stavolta, per stessa ammissione della sua interprete, Bryce Dallas Howard, sarà preparata per ogni evenienza in Jurassic World: Il Regno Distrutto!

E dunque, parlando con Radio Times, la Dallas Howard ha spiegato che Claire indosserà i tacchi quando partirà per Isla Nublar, ma "stavolta lei è preparata... quindi, naturalmente, indosserà degli stivali" quando si troverà faccia a faccia con i giganteschi carnivori.

Forse lo ricorderete ma, durante il primo Jurassic World il personaggio di Claire ha destato moltissima sorpresa (e si è tirata addosso diverse critiche dagli utenti social), perché in situazioni assurde quali una corsa a perdifiato per scappare dai dinosauri, continuava ad indossare le scarpe con il tacco.

E durante la produzione di questo secondo capitolo lei, che comunque ha sempre sostenuto la scelta dell'eroina, ha combattuto perché la protagonista continuasse ad indossare i tacchi perché fanno parte del suo personaggio.

"Mentre leggevo cerchiavo le parti che non mi andavano bene e dico cose tipo: "No, qui li indossa, si trova in ufficio, Claire indosserebbe i tacchi in ufficio." E poi magari c'era un'altra scena deve facevo tipo: "mmm, beh, Claire è così, quindi anche in questa scena indosserebbe i tacchi."

E poi Bryce Dallas Howard ha continuato dicendo che i tacchi non sono solo un oggetto alla moda, ma un vero e proprio punto focale del suo personaggio e una sorta di metafora: "È una parte del personaggio e una specie di metafora del suo viaggio", ha detto l'attrice, "è stata una parte cruciale della sua caratterizzazione prima di arrivare al nuovo film."

Jurassic World: il regno Distrutto arriva in sala il 7 giugno.