Jurassic World: Il Regno Distrutto, il 7 dicembre arriva il trailer, ecco il teaser "Run!"

Ci siamo! Ildi Jurassic World: Il Regno Distrutto sta per arrivare e arriverà esattamente giovedì - speriamo - senza ulteriori ritardi. nel frattempo godiamoci il teaser in cui i protagonisti devono scappare, e anche di corsa: "Run!"

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard si trovano in una situazione assolutamente pericolosa nel nuovo teaser di Jurassic World: Il Regno Distrutto, della durata di 15 secondi: devono scappare e riuscire a salvarsi da un'orda di dinosauri di tutte le razze che sta scappando a sua volta da qualcosa: ma cosa? Un vulcano in eruzione! I due protagonisti si trovano nel mezzo di quella che sembra una radura e si vede Chris Pratt incitare la Howard a correre via; dopodiché arriva la mandria di bestioni: tutti quanti, compreso il nuovo arrivato Justice Smith, dovranno correre via da un'eruzione esplosiva!

Il trailer doveva arrivare ufficialmente giovedì scorso, il 1 dicembre; tuttavia - dalle voci che girano online c'entrerebbe qualcosa il rilascio del trailer dei Marvel Studios di Avengers: Infinity War - lo vedremo con una settimana di ritardo, il 7 dicembre.

Jurassic World: Il Regno Distrutto, è diretto dal regista J.A. Bayona e, oltre a Pratt, alla Howard e a Smith, arriveranno nel sequel di questa nuova saga sui bestioni, James Cromwell e Toby Jones.

Il primo Jurassic World, che ha segnato l'inizio delle nuove avventure dei dinosauri di quello che era una volta Jurassic Park, è al quarto posto tra i film dal maggior incasso di tutti i tempi, portando a casa un impressionante incasso globale di 1 miliardo e 600 milioni di dollari nel 2015

Tutti pronti per il trailer? Arriva il 7 dicembre!