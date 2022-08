Jurassic World: il franchise supera i 6 miliardi al box-office, Dominio vicino al miliardo

Il franchise di Jurassic Park, composto da sei film, ha superato il traguardo dei 6 miliardi di dollari a livello globale mentre l'ultimo capitolo, Jurassic World - Il Dominio, è ora a quota 990,4 milioni di dollari in tutto il mondo. Come abbiamo visto lo scorso fine settimana, il Giappone è stato l'ultimo grande mercato in cui il film è uscito.

Con i suoi 615 milioni di dollari racimolati a livello internazionale nei mercati esteri, il film è diventato il terzo maggior incasso dell'era pandemica, superando No Time to Die.

Per quanto riguarda le altre uscite nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, nuova linfa è arrivata grazie a una storia d'amore di fine estate che non è stata prodotta da grandi studios e che ha cercato di far scaldare un po' le sale: After Ever Happy della Voltage Pictures, il quarto film della serie YA, è arrivato in più di 50 paesi, incassando 7,9 milioni di dollari all'esordio. Tra questi, i primi posti in Germania, Paesi Bassi e Russia.

Complessivamente, Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo ha guidato la classifica estera con un weekend da 15 milioni di dollari in 84 mercati (e un calo del 45% rispetto alla settimana precedente). Il film ha superato i 500 milioni di dollari giovedì all'estero (514 milioni e 1 fino a domenica) e sta spingendo il franchise dei cinque film di Cattivissimo Me oltre i 3 miliardi di dollari a livello internazionale. Il totale globale è ora di 868,9 milioni di dollari.

In Cina ha raggiunto 24,5 milioni di dollari nella seconda settimana, con un calo del 43%. Nonostante la concorrenza dei titoli locali, Gru e la sua banda sono in vantaggio del 65% rispetto a The Bad Guys nello stesso periodo di uscita, e si collocano al secondo posto tra i film d'animazione importati del 2022. Il secondo fine settimana italiano ha aggiunto altri 2 milioni di dollari per un totale di 9,5 milioni di dollari, superando le entrate di Toy Story 4, Sing e Monsters University sul mercato.